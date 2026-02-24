È morto a 71 anni Robert Carradine, il papà di Lizzie McGuaire. Hilary Duff: “Fa male”

Foto da Instagram

ROMA – È morto all’età di 71 anni Robert Carradine. L’attore – noto soprattutto per i suoi ruoli in “I cavalieri dalle lunghe distanze”, “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire” – si è tolto la vita, soffriva di un disturbo bipolare.

In una nota rilasciata a Deadline, la famiglia ha fatto sapere: “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine. In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano. Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia, durata quasi vent’anni, contro il disturbo bipolare. Speriamo che il suo percorso possa illuminare la nostra vita e incoraggiarci ad affrontare lo stigma che accompagna la malattia mentale. In questo momento chiediamo la massima riservatezza per elaborare il lutto per questa insondabile perdita. Con gratitudine per la vostra comprensione e compassione”.

Nato il 24 marzo 1954 da una famiglia di attori, Robert era il figlio minore di John e fratello di David, Keith e Christopher. Aveva debuttato sul grande schermo nel 1972 al fianco di John Wayne in “The Cowboys”.

A Deadline Keith, anche lui attore, ha aggiunto: “Vogliamo che la gente lo sappia, e non c’è niente di cui vergognarsi. È una malattia che ha avuto la meglio su di lui, e voglio celebrarlo per la sua lotta contro di essa, e celebrare la sua anima meravigliosa. Era profondamente dotato, e ci mancherà ogni giorno. Troveremo conforto nel vedere quanto potesse essere divertente, quanto fosse saggio, profondamente tollerante e tollerante. Ecco chi era il mio fratellino”.

SUI SOCIAL IL MESSAGGIO DELLA ‘FIGLIA’ DI SCENA: HILARY DUFF

Sui social, dopo la notizia della scomparsa, è arrivato il messaggio di Hilary Duff, ‘figlia’ di scena in Lizzie McGuaire, la serie televisiva andata in onda per due stagioni su Disney Channel che ha lanciato la sua carriera. “Questa fa male. È davvero difficile affrontare la realtà su un vecchio amico. C’era così tanto calore nella famiglia McGuire e mi sono sempre sentita così accudita dai miei genitori sullo schermo. Gliene sarò per sempre grato. Sono profondamente dispiaciuto di apprendere che Bobby stava soffrendo. Il mio cuore si spezza per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che lo amavano”, ha scritto l’attrice e cantante.