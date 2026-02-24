Sanremo, chi vince? Ecco i favoriti per i bookmaker

ROMA – Si è fatto il nome di Tommaso Paradiso, quello di Fedez (che quest’anno partecipa in coppia con Marco Masini) e pure quello di Serena Brancale, che nelle ultime settimane si è fatta strada a sorpresa nella rosa dei possibili vincitori. Come ogni anno, nei giorni precedenti a Sanremo si scatena il toto scommesse per capire chi sarà incoronato vincitore del festival che comincia stasera, 24 febbraio, e

Al momento, tra chi bazzica i siti di scommesse, in testa c’è Serena Brancale, che ha già calcato il palco di Sanremo lo scorso anno con il testo ‘Anema e core’. Quest’anno, invece, sarà in gara con ‘Qui con me‘, un emozionante brano dedicata alla mamma morta nel 2020. Anche Fedez torna quest’anno a Sanremo dopo la partecipazione dello scorso anno: l’anno scorso portò in gara Battito’, in un momento piuttosto cupo della sua vita a e nelle settimane dello scandalo sul presunto amore mai risolto con Angelica Montini. Quest’anno, invece, forte del nuovo amore con Giulia Honegger che sembra andare a gonfie vele, Fedez partecipa insieme a Marco Masini (che lo scorso anno fu al suo fianco nella sera delle cover con Bella stronza) con il testo ‘Male necessario‘. Per Tommaso Paradiso, invece, ex leader dei Thegiornalisti, si tratta di un debutto: fino a ora, sul palco dell’Ariston, era salito solo come ospite, mai in gara. Quest’anno gareggia con ‘I romantici’.

COSA DICONO I BOOKMAKER

La vittoria della cantante pugliese Serena Brancale l successo della cantante pugliese, in gara con un brano ricco di emozioni dedicato alla madre, si trova in lavagna a 3,50 su diverse piattaforme di scommessa e a in un altro caso 2,85. La coppia Fedez-Masini è in quota a 6,00, mentre Tommaso Paradiso è a 8,00.

COME SI VOTA

Nel corso della prima serata voterà la giuria di Sala Stampa, Tv e Web e verranno rese note solo le prime cinque posizioni senza l’ordine della classifica. Il televoto da casa scatterà invece dalla seconda serata e, come da tradizione, può spostare numeri ed equilibri.