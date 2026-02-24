martedì 24 Febbraio 2026

L’oroscopo di martedì 24 febbraio 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Situazione fluida, possibilità di imbattersi in qualcuno che ti sarà utile nel lavoro e che anche in amore potrà darti delle sicurezze, è un periodo di scelte importanti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

È un’ottima giornate che ti consente di muoverti nel lavoro. Qualche vecchio acciacco si fa sentire, ma niente di grave, avrai modo di riprenderti con grande energia.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sei turbato e nervoso, non sembri contento di quello che fai. Giornata un po’ particolare per i soldi, troppe le uscite per la casa.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Qualcosa può farti saltare i nervi in amore o c’è meno tempo da destinare al partner. Le spese eccessive ti preoccupano da tempo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Cerca di essere creativo e un po’ eccentrico. Le giornate in arrivo rimettono in discussione tante cose, forse anche il tuo ruolo in famiglia o una situazione lavorativa rimasta in sospeso.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Potresti fare un incontro speciale che sanerà le ferite di un passato per qualcuno difficile. Giornata splendida!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Puoi dedicarti con calma a riordinare le idee, pensieri per una persona cara. Richieste per un accordo, un prestito…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Cura la forma fisica e cerca di evitare lo stress. Bando allo scetticismo che spesso ti blocca. Più intraprendenza…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In amore ti prendi una pausa. Chi ha un’attività dovrà rivedere gli accordi.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Cerca di capire se le tensioni di oggi nascono perché pensi che una persona non sia più dalla tua parte. In amore qualche litigio potrà turbare l’intesa, la serata è buona per fare pace.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Devi prendere iniziative nuove, ma attenzione al denaro, alcune attività sono molto impegnative e poco remunerative. Anche chi è in coppia da tempo, magari insoddisfatto, potrebbe vivere il desiderio di trasgredire.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata da segnare sul calendario proprio perché ha la capacità di imprimere alla tua vita una forza e una capacità d’azione fuori dal comune. In amore non ci sono più le ostilità del passato, ritorni in scena.


































































