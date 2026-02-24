Meteo, le previsioni di martedì 24 febbraio 2026

Fonte: il meteo.it

ROMA – L’alta pressione domina su tutto il Paese. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di atmosfera stabile. Il cielo si potrà vedere meno nuvoloso al Centro-Sud, mentre al Nord, soprattutto sulle zone pianeggianti, la nuvolosità sarà maggiore e inoltre ci potranno essere anche nebbie. I venti saranno deboli, i mari in prevalenza poco mossi. Clima piacevole.

NORD

Atmosfera stabile sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile. Il cielo si potrà vedere parzialmente nuvoloso o localmente anche coperto. Al mattino potrebbero formarsi nebbie che una volta alzatesi creeranno nubi basse. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, mari poco mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra gli 11-12°C di Venezia e Trieste e i 17-18°C di Milano e Torino.

CENTRO e SARDEGNA

C’è l’anticiclone sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili dell’atmosfera. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso sui settori adriatici e molto più nuvoloso su quelli tirrenici. In Sardegna il cielo sarà sereno. Possibili foschie o nebbie mattutine sulle vallate toscane. I venti saranno deboli da direzioni variabili, mari poco mossi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 14 e i 17 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il il cielo infatti si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno poco mossi o anche calmi lungo le coste. Clima piacevole.

Temperature: valori massimi attesi tra i 13 e i 18 gradi su gran parte delle città.