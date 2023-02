Assolta la mamma di Lecce finita sotto processo per aver resistito al prelevamento del figlio

ROMA – Il Tribunale Penale di Lecce, il 23 febbraio, ha assolto con formula piena la mamma e i nonni del piccolo S., imputati del reato di resistenza a pubblico ufficiale in occasione del prelevamento coatto del minore avvenuto il 9 giugno del 2019 nell’ospedale dove era ricoverato. Il video di quei momenti strazianti aveva fatto il giro del web: le urla disperate del piccolo, di sua madre che finiva a terra, i nonni che tentavano di impedire che quel loro nipote fosse portato via in casa famiglia. Anche in questo caso le ragioni dell’azione del Tribunale per i minorenni di Lecce sono da ricercarsi in una CTU che aveva bollato la mamma come ostativa al rapporto con il padre.

Mamma e nonni erano dunque finiti sotto processo penale imputati di resistenza a pubblico ufficiale per non essere stati collaborativi al prelievo del piccolo. “Abbiamo lottato, atteso, senza mai retrocedere, affinché fosse fatta chiarezza e giustizia. A mio figlio dico: vivi lontano dalla violenza e da chi vuole toglierti la libertà– ha detto la mamma all’agenzia Dire- Sono stati momento atroci e fuori da ogni logica umana. Ti manca il respiro in quegli attimi e cerchi solo di concentrarti su tuo figlio: cosa si può fare? Ben poco dinanzi a tanta crudeltà. Abbiamo resistito per amore. Come si fa a chiedere a una mamma di essere collaborativa mentre viene agita una crudeltà disumana sul proprio figlio? Si fa di tutto per poterlo salvare anche dare la propria vita e avremmo dato la nostra vita quel giorno”.

La Polizia all’epoca dei fatti doveva eseguire l’ordine impartito dal Tribunale per i Minorenni di Lecce per portare il minore in una struttura e “riconnetterlo” con il padre. Proprio la Polizia aveva filmato le operazioni di prelievo del bambino che urlava disperato. “Il video- come ha spiegato l’avvocata Filomena Zaccaria- è stato decisivo ai fini assolutori. Finalmente dopo 4 anni i tre imputati hanno potuto dimostrare la loro innocenza“.

Oggi a S., che ha ormai 11 anni, “il Tribunale per i minorenni- ha ricordato infine l’avvocata- non ha ancora concesso incontri liberi né ha ascoltato nuovamente il bambino che continua a vedere la mamma in incontri protetti, alla presenza di un educatore”.