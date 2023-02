In Canada è stato venduto un divano…ripieno di gatto

ROMA – “Mi è semblato di vedele un gatto…nel divano”. Non è la versione aggiornata dell’eterna lite tra il canarino Titti e il micio Silvestro targata Looney Tunes, ma quanto accaduto realmente in Canada a un cittadino del villaggio di Steveston.

L’uomo aveva comprato un divano tramite il mercato di Facebook da un signore di Vancouver che stava cambiando casa. Il nuovo proprietario del divano non si è però accorto che un piccolo felino, Marley, vi si era nascosto dentro, forse per paura, durante il trasloco. E così, il divano ripieno di gatto ha fatto un viaggio di circa 20 chilometri prima di arrivare a Steveston ed essere venduto per la seconda volta, e nel giro di tre giorni, a un altro acquirente.

Intanto, nella città di Vancouver il proprietario del gatto giramondo stava letteralmente impazzendo: Matt Lumabi pensava infatti di aver perso definitivamente l’adorato Marley. Intervistato da ‘Global News‘, l’uomo ha detto di aver messo a soqquadro la sua nuova casa cercando il micio ovunque, perlustrando il quartiere, utilizzando i gruppi di social media della comunità e affiggendo poster. Finalmente, dopo tre giorni, è arrivata la bella notizia: il telefono ha squillato e dall’altra parte della cornetta il nuovo proprietario del divano ha detto a Lumabi che il gatto Marley era proprio lì con lui e in ottima salute.

L’animale, ha assicurato il suo proprietario, è felice di essere tornato a casa e si è dimostrato più coccolone del solito. Un veterinario di Maple Ridge ha spiegato che un gatto può trascorrere anche tre giorni senza bere e senza mangiare. “I gatti- ha affermato il dottor Adrian Walton- sono animali del deserto. Mentre pensiamo che le persone non potrebbero vivere senza cibo o acqua per tre giorni, i gatti possono resistere diversi giorni e stare comunque bene”.