ROMA – Stanno facendo il giro del mondo le immagini di un cane che si tuffa in acqua per attaccare briga con uno squalo. L’episodio è accaduto a Exuma, Bahamas, davanti agli occhi di una trentina di turisti che, increduli, hanno ripreso la scena durante un’escursione in barca.

CANE VS SQUALO

Nel video diventato virale si vede uno squalo martello nuotare nelle acque cristalline delle Bahamas. Improvvisamente, un cane si tuffa in mare da un molo vicino, nuotando poi verso il predatore marino. A quel punto è iniziata quella che sembra una vera e propria lotta. Vista l’insistenza del cane, lo squalo ha girato le pinne allontanandosi dal molo. Solo allora il suo ‘nemico’ si è arrampicato sugli scogli per tornare sulla terraferma.

Non è chiaro il motivo dell’attacco del cane. “Viene sempre lungo la riva per salutare la barca quando passa”, ha spiegato all’Associated Press Rebecca Lightbourn, responsabile delle prenotazioni dell’Exuma Water Sports. Tuttavia, è la prima volta che il cane si tuffa in acqua. “Immagino che questa volta il cane abbia deciso di voler proteggere la sua casa o giocare con un pesce molto grosso nell’acqua, quindi l’ha inseguito”, ha dichiarato Lightbourn.