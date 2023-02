Mattarella dopo i pestaggi a Firenze: “L’Italia è un Paese di civiltà, diga per la violenza”

ROMA – “Vi sono episodi di violenza contro i quali la vera diga è fatta, oltre naturalmente dagli interventi delle pubblica autorità, in maniera prevalente soprattutto dai comportamenti positivi che si realizzano, vengono fuori, si manifestano, come quelli che voi avete messo in campo. Per questo vi ringrazio, il nostro è un Paese che ha sempre coltivato la civiltà della condizione umana”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale ai nuovi Alfieri della Repubblica a cui ha consegnato gli attestati d’onore. In prima fila durante la cerimonia anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, da ieri al centro delle polemiche per i suoi commenti sulla lettera antifascista scritta da una preside di Firenze, dopo i pestaggi davanti al liceo Michelangiolo ad opera di esponenti di Azione Studentesca.

Il capo dello Stato sottolinea: “Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune, facendovi carico dei problemi generali, capendo che non si vive da soli ma si vive insieme agli altri e ci si realizza insieme agli altri. Tutto questo è – aggiunge – un antidoto anche contro la violenza e per questo vi ringrazio, perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza. La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi“, conclude Mattarella.