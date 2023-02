MasterChef Italia, chi sono i finalisti e cosa è successo nell’ultima puntata

ROMA – Manca poco alla finale di MasterChef Italia. L’ultima puntata del talent show culinario andrà in onda giovedì 2 marzo sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, quando la cucina si riaprirà per l’ultima volta facendo da sfondo all’atto finale della sfida tra i “Fantastici 4”.

CHI SONO I FINALISTI DI MASTERCHEF ITALIA E COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO

Bubu, Edoardo, Hue e Mattia sono riusciti a convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, mentre si è fermata all’ultimo ostacolo la corsa di Roberto e Sara, per un verdetto a sorpresa giunto a conclusione di una serata in cui gli aspiranti chef hanno approfondito il rapporto tra cibo e anima, riuscendo a capire come il segreto di un buon piatto stia anche nella connessione spirituale tra l’essenza degli ingredienti e la persona.

E quindi, tra le altre prove della serata, per l’Invention Test la cucina si è riempita con tutta l’ispirazione proveniente dalla monaca-chef coreana Jeong Kwan, che ha portato a MasterChef Italia la cucina templare, mentre per la Prova in Esterna i concorrenti sono entrati per la prima volta in una cucina (tri)stellata, quella del ristorante Mirazur di Mentone in Francia guidato dallo Chef Mauro Colagreco, lo chef che meglio di chiunque altro incarna il ruolo di “cuoco globale del nuovo secolo”, primo argentino ad aggiudicarsi, nel 2019, 3 stelle Michelin nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants, recentemente nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità. A conclusione di questa serata, il più che mai decisivo Pressure Test che ha proclamato i “Fantastici 4” di quest’anno.

COSA CONTENEVA LA MYSTERY BOX

La Mystery Box celava un ingrediente scelto dai tre giudici per ciascun concorrente, da rendere protagonista di un piatto originale e tecnicamente perfetto, espressione della propria identità e consapevolezza. Così in 45 minuti Bubu ha dovuto cucinare con gli gnocchi di riso, Edoardo con la carpa, Hue con la radice di loto, Mattia con il maiale, Roberto con il kimchi koreano, Sara con l’avocado. I giudici hanno assaggiato Un attimo di bellezza di Hue (insalata di fiori di loto in infusione di ibisco in varie consistenze), Kimchi credeva di Roberto (gyoza di guanciale e kimchi su fondo di funghi porcini), Viaggiare in Oriente di Bubu (gnocchi di riso con ragù di funghi, daikon marinato agli agrumi e olio al coriandolo). È proprio quest’ultimo a vincere la prova e a ottenere un importante vantaggio nell’Invention Test, 5 importantissimi minuti di tempo in più per una prova che è stata una ventata di emozioni mistiche e sensazioni positive grazie all’ospite Jeong Kwan, monaca coreana buddhista e chef, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022, che ha presentato l’antica cucina templare attraverso i sapori della natura. I cuochi amatoriali hanno messo a nudo la propria anima con ingredienti inediti (come pasta di soia fermentata, sciroppo a base di lampone koreano, olio di semi di perilla e sciroppo di schisandra).

Gli assaggi sono cominciati da Soul di Bubu (fiore di zucca ripieno di tofu e funghi rosolati in olio di perilla), ed Estate di Hue (zucchine con aceto di lampone e tofu rosolato in olio di sesamo), poi La Mano Invisibile di Mattia (melanzane ripiene di tofu e soia fermentata, accompagnata da brodo di funghi), Il Mio Lato Zen di Sara (tofu affumicato con loto al naturale e infusione di acqua di zenzero), e ancora Dalla Terra al Piatto Passando per il Cuore di Edoardo (tofu glassato in brodo di fagioli e zucchine con aceto di lampone e coriandolo), infine Confusione di Roberto (tofu fritto con semi di sesamo su foglia di pak-choi). Quest’ultimo piatto, a cui Roberto ha dato un nome con grande consapevolezza, è stato giudicato il peggiore della prova, e quindi il progettista meccanico di Fombio (Lodi), 34 anni, ha dovuto interrompere il sogno a un passo dal traguardo.

MASTERCHEF ITALIA, LA PROVA IN ESTERNA DI IERI SERA

La Prova in Esterna è stata un tripudio di colori e sapori della natura: il Mirazur a Mentone in Francia, tre Stelle Michelin e miglior ristorante al mondo nel 2019, guidato dallo Chef argentino Mauro Colagreco, ha aperto le porte della sua cucina ai cinque concorrenti rimasti in gara, emozionati e determinati. Hanno replicato uno dei piatti presentati dallo Chef, sulla base delle scelte di Mattia, vincitore dell’Invention Test. Per sé ha preferito Scampo, fiori di osmanto e gelatina di crostacei; poi Fiori di borraggine, Flan di mare e Cannolicchi per Sara; Astice alla vaniglia per Bubu; Tarta di carciofi per Edoardo; infine Naranjo en flor per Hue. Dopo una cucinata difficile, lo Chef Colagreco ha decretato Bubu vincitore della prova, assicurandogli così un biglietto di sola andata da Mentone verso la serata finale di MasterChef Italia.

Per tutti gli altri, un ultimo, decisivo e tesissimo, Pressure Test, più che mai decisivo, era articolato in due step. Nel primo, con sei ingredienti a disposizione in totale, ciascun concorrente ne ha scelto uno per formare il paniere dei quattro prodotti per la cucinata di tutti: coscette di rana, scamorza di buffala affumicata, friggitelli e riso. I piatti arrivati all’assaggio dei giudici sono stati Rane Nord-Sud di Edoardo (coscette di rana e cubi di scamorza impanati su crema di riso alla zafferano e acqua di friggitelli), Rane a Milano di Mattia (rane al vino bianco e friggitelli fritti su base di riso allo zafferano al salto e fonduta di scamorza), Rane Fritte di Sara (rane impanate su crema di scamorza, latte e riso, con friggitelli al forno) e Le Polpette Mie di Hue (polpette di rana su crema di scamorza e riso con friggitelli abbrustoliti); quest’ultima si è rivelata la migliore ed è subito salita in balconata, con la sicurezza in tasca di essere tra i “fab four” di quest’anno.

Sara, Mattia ed Edoardo hanno avuto un’ultima chance per conquistare la serata finale con il secondo step durante il quale hanno cucinato coi due ingredienti rimasti, polpa di datterino e pesce spada: Edoardo ha così presentato Spada 84 (pesce spada alla piastra su base di sugo all’arrabbiata e quenelle di pistacchi e acqua di pomodoro), Mattia il suo Spadranza (pesce spada al forno con laccatura alla salsa di soia e pistacchi e gazpacho al basilico), Sara il suo Step Definitivo (pesce spada alla griglia con insalata agrodolce di scalogno, salsa al peperoncino e olio aromatizzato al basilico). È proprio l’impiegata 27enne di origini marocchine e bergamasca d’adozione a non convincere i giudici, mentre Mattia ed Edoardo hanno avuto accesso alla serata finale assieme a Hue e Bubu.