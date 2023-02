Fedez e Chiara Ferragni insieme a cena per scacciare le voci di crisi

ROMA – Se mai c’è stata, la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe finita. O almeno questo fanno pensare le foto postate ieri sera su Instagram dal giornalista Alberto Dandolo, che ha beccato la coppia più glam e più chiacchierata d’Italia durante una cena rilassata al ristorante Casa Cipriani di Milano.

SORRISI AL RISTORANTE PER I FERRAGNEZ

Le immagini parlano chiaro: i Ferragnez appaiono sorridenti e divertiti durante la cena nell’esclusivo ristorante, in quello che sembra un romantico tete-a-tete senza figli al seguito. Negli ultimi giorni, i fan si erano preoccupati a causa dell’improvviso stop alla condivisione social di momenti di coppia dopo la sovraesposizione (e le polemiche) al Festival di Sanremo.

I PROBLEMI DI FEDEZ

Ad alimentare le voci di crisi sono state le ultime apparizioni sui social di Fedez, apparso in evidente disagio e in difficoltà nel parlare per una intensa balbuzie. Sui social, diversi utenti avevano ricollegato l’agitazione del cantante ai problemi di coppia. La cena da Casa Cipriani sembra dire il contrario. E l’attesa per la seconda stagione della docuserie The Ferragnez si fa sempre più forte.

(Foto dal profilo Instagram di Alberto Dandolo)