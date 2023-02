ROMA – Da giorni i fan di Fedez sono in apprensione. Il rapper è apparso visibilmente agitato durante la presentazione del suo nuovo podcast, “Wolf”. Loquace per natura, il 33enne ha mostrato difficoltà nel parlare, ammettendo un piccolo problema di balbuzie.

LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni insieme a cena per scacciare le voci di crisi

LE ACCUSE DI SELVAGGIA LUCARELLI

Oggi Fedez è tornato su Instagram per rispondere alle accuse di Selvaggia Lucarelli sulla campagna di beneficenza, non troppo trasparente secondo la giornalista, legata alle uova di Pasqua realizzate dall’artista insieme a Walcor. I proventi andranno alla Fondazione Tog, che da tempo Federico aiuta e che sostiene bambini con malattie e problemi neurologici gravi. In un anno, come spiega lui stesso, è stato raccolto mezzo milione di euro. “L’azienda Walcor- aggiunge- ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo alla mia fondazione, la Zedef, che donerà altri soldi a breve”.

LA DIFFICOLTÀ NEL PARLARE

Tre le storie di risposta pubblicate che non lasciano più tranquilli i followers dell’artista. Fedez balbetta e infatti dice: “Vi chiedo scusa per la balbuzie, è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo a formulare una frase”. Su Twitter è già pieno di messaggi di vicinanza.

Non so cosa stia succedendo a #Fedez ma mi spezza il cuore vederlo così. Forza Fede, non sei da solo ❤️ @Fedez pic.twitter.com/rh67w2JoLd — Andy 🌞 (@andy49155157) February 24, 2023