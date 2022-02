Tg Cultura, edizione del 24 febbraio 2022

– PER LA PRIMA VOLTA INSIEME LE TRE PIETÀ DI MICHELANGELO

Le tre Pietà di Michelangelo esposte insieme per la prima volta in una mostra al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Fino al primo agosto 2022 l’esposizione metterà a confronto, vicina l’una all’altra, l’originale della Pietà Bandini, di cui è da poco terminato il restauro, e i calchi della Pietà Vaticana e della Pietà Rondanini, provenienti dai Musei Vaticani. Dopo il debutto fiorentino, nel prossimo autunno i tre calchi in gesso delle Pietà originali saranno esposti a Milano nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale in un nuovo allestimento appositamente progettato.

– MILANO, DAL 4 AL 6 MARZO MUSEOCITY TORNA IN PRESENZA

Dopo due edizioni online, dal 4 al 6 marzo torna in presenza Milano Museocity. La sesta edizione coinvolgerà oltre 90 istituzioni pubbliche e private diffuse su tutto il territorio cittadino e, per la prima volta, anche oltre i confini della città con i comuni di Bergamo e Brescia. ‘Le stanze dell’arte’ è il tema che accomuna i programmi nelle tre città: un viaggio alla scoperta dei luoghi espositivi e dei luoghi creativi, con particolare attenzione ai tesori nascosti grazie agli itinerari immaginati da ‘Museo segreto’.

– ‘VEDERE OLTRE’, PARMA, MODENA E REGGIO CELEBRANO LUIGI GHIRRI

La via Emilia si riunisce per celebrare Luigi Ghirri, maestro della fotografia d’autore scomparso 30 anni fa. Lungo tutto il 2022 si svilupperà una programmazione di eventi articolata sulle città di Reggio Emilia, Parma e Modena. ‘Vedere oltre’, questo il titolo del cartellone, parte con tre esposizioni che aprono le porte di collezioni e archivi, come quelli della Fototeca della biblioteca Panizzi e degli eredi Luigi Ghirri a Reggio Emilia, della Fondazione Modena Arti Visive e del Centro studi e archivio della comunicazione dell’Università di Parma.

– IL MAXXI L’AQUILA PRESENTA IL PROGRAMMA DEL 2022

Mostre, progetti speciali, performance, workshop, un programma di appuntamenti di approfondimento culturale, attività educative per famiglie, studenti e adulti. È la programmazione del Maxxi L’Aquila per il 2022, un anno ricco di eventi che farà del capoluogo abruzzese un centro del contemporaneo. Si parte venerdì 11 marzo con l’inaugurazione delle due nuove mostre ‘In itinere’ con le opere di Armin Linke, Masbedo e Claudia Pajewski, e ‘Di roccia, fuochi e avventure sotterranee’. Tra gli eventi più attesi, a settembre arriverà la seconda edizione del festival Performative.