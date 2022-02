Ucraina, Draghi invoca “risposta immediata Nato”. Alle 10 il comitato per la sicurezza

ROMA – “Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier terrà una prima informativa con i presidenti dei gruppi parlamentari domani 25 febbraio.

ALLE 10 A PALAZZO CHIGI IL COMITATO SICUREZZA CISR

È stato convocata alle 10 a Palazzo Chigi una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

VICEPRESIDENTE CAMERA: FICO SI STA ATTIVANDO PER PRESENZA DRAGHI IN AULA

“Ho appena sentito il presidente Fico che si sta attivando per una data utile per la presenza del presidente del consiglio, compatibilmente con gli impegni del momento e quelli internazionali”. Così il presidente di turno alla Camera, Andrea Mandelli, rispondendo alla richiesta dei gruppi parlamentari che chiedono che il premier venga a riferire su quanto sta accadendo in Ucraina.

LETTA: PUTIN PORTA MONDO SU STRADA FOLLIA, ORA NO AMBIGUITÀ

Quella decisa invadendo l’Ucraina è una “strada di follia rispetto alla quale il presidente Putin in modo ingiustificato sta portando l’Europa e il mondo”. Il segretario del Pd Enrico Letta lo dice al Gr1.

“Ma non bisogna essere arrendevoli e cedevoli, non c’è spazio per ‘terzismi’ e ambiguità, c’è spazio per una reazione ferma perché sono in gioco i principi che sono alla base della nostra convivenza civile e della stessa vita dell’Europa”, avverte Letta.