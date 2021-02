Tg Lazio, edizione del 24 febbraio 2021

MORTO SUICIDA IL PRESIDENTE DI ADR ANTONIO CATRICALÀ

Il presidente di Aeroporti di Roma ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Monti, Antonio Catricalà è stato ritrovato morto suicida questa mattina nella sua abitazione a Roma. La moglie ha trovato il cadavere sul terrazzo e ha subito chiamato il 118. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’ex Garante dell’Antitrust e magistrato del Consiglio di Stato si sarebbe sparato a una tempia con una pistola, regolarmente denunciata, e ritrovata sotto il suo corpo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.

COVID, NEL LAZIO SALGONO A 95MILA GLI OVER 80 VACCINATI

Nella Regione Lazio salgono a 95mila, su 300mila prenotati, gli over 80 vaccinati contro il Covid-19. L’aggiornamento è stato comunicato dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Prevediamo di aprire entro i primi giorni di marzo anche le prenotazioni rivolte alla fascia di eta’ 79 e 78 anni assieme alle principali categorie di esenzione che rientrano nelle fasce di vulnerabilità definite dal Ministero della Salute”, ha detto D’Amato. Nel frattempo sono già partite anche le vaccinazioni per le persone estremamente vulnerabili, come i dializzati e i trapiantati.

INNOVAZIONE OLTRE IL COVID, REGIONE PREMIA 24 VINCITORI BANDI

Soluzioni per il contrasto immediato all’emergenza Covid 19 e per una vita migliore dopo la pandemia. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, hanno premiato i 24 vincitori dell’avviso pubblico “Emergenza Coronavirus e oltre” e del bando “Boost Your Ideas”. Con il primo sono stati finanziati 12 progetti presentati in partnership da organismi di ricerca e imprese per quasi 2,8 milioni di euro, mentre col secondo sono stati assegnati 90 mila euro alle migliori 12 idee presentate da innovatori, ricercatori e start-up.

OPERA ROMA, DOMANI ORCHESTRA AL MAXXI CON CONCERTO STRAVINSKIJ

Sarà interamente dedicato a Igor Stravinskij, a cinquanta anni dalla scomparsa, il concerto con cui domani l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma si esibirà per la prima volta al Museo nazionale delle arti del XXI secolo. L’omaggio al compositore russo sarà trasmesso alle 20 sui canali You Tube dell’Opera e del Maxxi e successivamente su Rai Radio 3. Una iniziativa che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha definito “un esempio virtuoso di come sia possibile immaginare nuovi spazi per il teatro e l’arte, sperimentando collaborazioni e formule innovative per arrivare al pubblico”.