Nuova risonanza magnetica all’ospedale di Locri, ma manca personale

REGGIO CALABRIA – L’ospedale di Locri (Reggio Calabria) ha una nuova risonanza magnetica, ma non potrà entrare in funzione per mancanza di personale. Lo ha evidenziato il sindaco della città, Giovanni Calabrese, presente alla cerimonia di inaugurazione del nuovi locali che ospitano lo strumento diagnostico assegnato dall’Asp.

Il primo cittadino locrese ha stigmatizzato l’evento, che ha registrato, tra gli altri, la presenza dei commissari del governo che guidano l’Asp di Reggio Calabria e del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì.

“È stata inaugurata la risonanza magnetica, ma rinviato l’utilizzo a data da destinarsi. La passerella – ha affermato Calabrese – è stata l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini della Locride”.