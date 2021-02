Fontana: “Basta dipendere dall’estero, produciamo il vaccino in Italia”

MILANO – “Non possiamo dipendere da produzioni dall’estero, ne abbiamo bisogno di una nostra. So che domani Giorgetti (ministro allo sviluppo, ndr) incontra i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, mi sembra che questa della produzione in Italia debba essere direzione alla quale tutti dobbiamo tendere“. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione del nuovo piano vaccinale lombardo.

Per far sì che le aziende italiane possano riconvertirsi e iniziare a produrre vaccini “grossomodo servono almeno 5-6 mesi” ha detto Fontana. Il governatore crede che questo governo “stia prendendo in esame l’ipotesi di affrontare anche questo tempo, perché se le cose non dovessero risolversi in questi sei mesi, saremmo pronti a una produzione nostra senza più dipendere da altri paesi o da altre aziende”.

