Vaccino, la proposta del Cts Lombardia: “Una sola dose ai guariti”

di Maria Laura Iazzetti

MILANO – Il Cts della Regione Lombardia ha inviato una richiesta al Cts nazionale per somministrare una sola dose ai soggetti che hanno già incontrato il virus e sviluppato gli anticorpi. Ad annunciarlo in commissione Sanità al Pirellone il dirigente della direzione generale Welfare della Lombardia, Marco Salmoiraghi. Il Cts regionale ha chiesto di “non considerare i pazienti guariti come prioritari nella campagna vaccinale e, quando verranno vaccinati, di somministrargli una sola dose”. “Stiamo sollecitando per avere una risposta. Il Comitato nazionale sembrerebbe disposto ad assecondare la nostra risposta”, conclude Salmoiraghi.