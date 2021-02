Tg Cinema, edizione del 24 febbraio 2021

‘BIANCO, ROSSO E VERDONE’ COMPIE QUARANT’ANNI. AUGURI CARLO!

Furio, un funzionario statale estremamente logorroico e morbosamente pignolo. Mimmo, un giovane ingenuo e goffo ma allo stesso tempo premuroso con sua nonna. E Pasquale, un emigrato del sud Italia residente a Monaco di Baviera, che in Italia trova un’accoglienza tutt’altro che calorosa. Tre indimenticabili personaggi diretti e interpretati da Carlo Verdone in ‘Bianco, rosso e Verdone’. La commedia del 1981 compie quarant’anni e ancora oggi resta non solo uno dei lavori più iconici del grande regista e attore romano ma anche uno di quei film che chiunque ricorda sempre con nostalgia attraverso le battute, come quella di Furio: “Magda, tu mi adori?”, dice lui alla moglie. “Sì”, risponde lei”. “E allora lo vedi che la cosa è reciproca?!”, conclude lui.

‘GENITORI VS INFLUENCER’ DEBUTTA IL 4 APRILE SU SKY CINEMA

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Lo racconta ‘Genitori vs Influencer’, scritto e diretto da Michela Andreozzi. Il film Sky Original – in arrivo il 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv – racconta di Paolo (interpretato da Fabio Volo), un papà single alle prese con la figlia adolescente, Simone (interpretata da Ginevra Francesconi), che ha il sogno di diventare influencer, come il suo idolo Ele-O-Nora (interpretata da Giulia De Lellis). Nonostante abbia un’avversione nei confronti delle star del web e dei social, Paolo capirà che i nuovi mezzi di comunicazione, se maneggiati con cura, possono regalare una possibilità.

‘THE HIJACKER’ DI INFASCELLI, IL DOC SULLA VERA STORIA DI RAMBO

Dopo il successo di ‘Mi chiamo Francesco Totti’, Alex Infascelli è al lavoro sul documentario su Raffaele Minichiello: l’ex militare italiano naturalizzato statunitense, che ha ispirato il personaggio di Rambo, interpretato da Sylvester Stallone nel film cult degli Anni 80. ‘The Hijacker’, questo il titolo del documentario tratto dal libro ‘Il Marine’ di Pierluigi Vercesi e Minichiello. “Dopo Kubrick e Totti, racconto la storia di un uomo comune, la cui vicenda straordinaria e controversa, è quella tipica dell’antieroe hollywoodiano: tra cielo e terra, tra Bene e Male, senza soluzione di continuità”, ha dichiarato Infascelli.

‘BETTER MAN’, IN LAVORAZIONE IL BIOPIC SU ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams avrà il suo biopic. Diretto dal regista di ‘The Greatest Showman’ Michael Gracey, ‘Better Man’ – questo il titolo del film – racconterà l’ascesa e i momenti difficili del cantautore, prima frontman del gruppo Take That e poi diventata superstar mondiale come solista. Williams ha regalato ai suoi fan pezzi entrati nella storia della musica come ‘Angel’, ‘Feel’, ‘Rock Dj’ e ‘She’s the one’.