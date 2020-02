Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 in provincia di Cosenza

ROMA – Un terremoto di magnitudo 4.4 ha avuto luogo nel cosentino, con epicentro a Rende, a 10 km di profondità. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata registrata alle 17.02. Poco prima verso le 16.56, rileva Ingv, una scossa di magnitudo 3.4 era stata registrata nel mar Tirreno di fronte alle coste del Cosentino (Cetraro), a nord delle isole Eolie.

BORRELLI: “NESSUN DANNO IN CALABRIA”

“Abbiamo avuto una scossa di magnitudo 4.4 in Calabria, una scossa che non ha avuto conseguenze né danni, almeno per ora non ci sono state segnalate criticità di alcun tipo”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa.