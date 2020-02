Coronavirus, tutti negativi i nove tamponi eseguiti nel catanese

PALERMO – Negativi tutti i tamponi eseguiti fino ad ora dal servizio di Epidemiologia dell’Asp di Catania. Fra sabato e domenica sono stati eseguiti sette tamponi nel Catanese, e due presso l’Unita’ operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale di Caltagirone, tutti con esito negativo.

Ne dà notizia l’Asp di Catania. “Sul territorio la situazione è costantemente monitorata – si legge -, viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva nei casi sospetti o a rischio e vengono eseguiti con tempestività i controlli necessari per limitare al massimo la possibilità del contagio”.

L’Asp di Catania ha istituito una Unità per l’emergenza finalizzata al coordinamento delle attività aziendali coinvolte, presieduta dal direttore sanitario Antonino Rapisarda. Istituito anche un punto informativo interno, presso il servizio di Epidemiologia del dipartimento di Prevenzione, a disposizione dei sindaci, dei medici di medicina Generale, delle strutture e dei presidi aziendali “al fine di agevolare le attività di coordinamento e di implementazione delle direttive del ministero e dell’assessorato regionale alla Salute”.

CONVOCATO A CATANIA VERTICE PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

È iniziato da qualche minuto, al Palazzo della Regione di Catania, il vertice convocato dal governatore siciliano, Nello Musumeci, per fare il punto sulla situazione Coronavirus in Sicilia. All’incontro sono presenti, tra gli altri, oltre all’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti generali dei dipartimenti dell’assessorato Mario La Rocca e Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando. Al termine Musumeci terrà un punto stampa che verra’ trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione.