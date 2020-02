VIDEO | Coronavirus, in viaggio da Bologna a Milano tra pochi spettri

MILANO – Sembra l’alba di una domenica mattina, in una stazione di campagna. E invece è lunedì. Ed è Bologna. Poi sarà Milano, rallentamenti a Lodi permettendo. Perchè in queste ore di coronavirus tutti si concentrano sulla paura dell’epidemia, ma i pochi pendolari che resistono continuano dal 6 febbraio a pagare il prezzo di due ore in più (una all’andata e l’altra al ritorno) del tragico incidente di Lodi.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, gli imprenditori: “Bloccare Lombardia e Veneto mette a rischio 40% Pil”

Alle 8,40 in stazione centrale del capoluogo felsineo si contano poche decine di persone. Una con mascherina nella “manica lunga” che porta nei sotterranei dell’alta velocità. L’altra è di un operatore a bordo treno. La terza è a Milano centrale, e la indossa una giovane operatrice di Trenitalia che assiste i viaggiatori che hanno problemi last minute. Come dire, la quasi totalità di chi prende un treno da e per il sud Italia in queste settimane.

Da Bologna ci sono due frecciarossa utili per i pendolari del mattino. Quello delle 8,28, che parte con 40 minuti di ritardo; quello delle 8,38 che ha già un’oretta e mezza per problemi in Toscana e chissà mai se arriverà.

Si parte con Francesca, psicologa all’ospedale di Vimercate. Andrea, che lavora a Fineco, e un altro uomo che è responsabile di punto vendita Apple a Orio al Serio, l’aeroporto di Bergamo. Lui è il più ciarliero, prima di chiudersi in una “conference call” con l’ufficio “perchè dobbiamo applicare l’ordinanza del governo”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Sileri: “Trovati tanti casi perchè li abbiamo cercati”