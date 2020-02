Sandro Ruotolo vince le suppletive a Napoli, bassissima l’affluenza alle urne

NAPOLI – Con il 48,45% delle preferenze, pari a 16.243 voti, Sandro Ruotolo vince le elezioni suppletive per il collegio senatoriale Campania 7.

Il dato arriva a scrutinio concluso nelle 444 sezioni elettorali distribuite in 13 quartieri di Napoli (Arenella, Barra, Miano, Piscinola-Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo All’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria e Vomero).

Salvatore Guangi, consigliere comunale di Napoli sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da FI, Lega, FdI, ottiene 8.066 voti (24,06%).

A Luigi Napolitano, candidato per il M5S, vanno 7.533 preferenze (22,47%).

Infine, Giuseppe Aragno di Potere al popolo ottiene 865 voti (2,58%) e Riccardo Guarino, per Rinascimento partenopeo, 819 preferenze (2,44%). I

l totale dei voti validi è 33.526. Le schede bianche sono 74, quelle nulle 407, quelle contestate 2. La giornata elettorale si e’ caratterizzata per la bassissima affluenza al voto: alle 23 i cittadini alle urne sono stati 34009 su 357.299 aventi diritto, pari al 9,52%. Con la consultazione si e’ assegnato il seggio che fu di Franco Ortolani, il geologo del M5s morto lo scorso 22 novembre e che il 4 marzo 2018 entrò a Palazzo Madama ottenendo il 53% delle preferenze.

IL TWEET DI LUIGI DE MAGISTRIS

“Ruotolo Senatore! Anche se affluenza bassissima alle urne e’ una nostra grande vittoria, insieme a chi ha ritenuto di puntare su un uomo perbene che unisce e non divide. Sconfitta la destra. Ruotolo porterà al Senato la Napoli autonoma e fiera di questi anni. Un baffo antifascista!”

LE CONGRATULAZIONI DI PEPPE PROVENZANO

“Congratulazioni e buon lavoro al neo senatore e amico Sandro Ruotolo. Le istituzioni con lui si arricchiscono di competenza, passione e sensibilità sociale. Con la sua elezione il Pd Napoli si mostra laboratorio di partito aperto e di alleanze plurali che ci fanno tornare a vincere”. Lo scrive su twitter il ministro del Sud, Peppe Provenzano.

ODDATI (PD): “AVANTI CON CORAGGIO PER UN PARTITO APERTO E PLURALE”

Complimenti al neo senatore Sandro Ruotolo per il successo ottenuto. La sua elezione rappresenta un ulteriore tassello del progetto di apertura e di costruzione di un campo largo progressista, riformista, ambientalista, civico cui il Pd sta dedicando ogni energia così come indicato dal segretario Zingaretti. Complimenti quindi a Sandro Ruotolo, al Pd di Napoli e soprattutto avanti con coraggio per un partito aperto e plurale”. Lo dice Nicola Oddati, componente della segreteria del Pd.

VERDI: “ELEZIONE RUOTOLO SVOLTA PER LA CAMPANIA”

“Accogliamo con grande favore la vittoria di Sandro Ruotolo alle elezioni suppletive nel collegio uninominale Napoli 7”. Lo dichiara Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi, commentando l’elezione del neo-senatore a Napoli. “Siamo felici di aver sostenuto, come Verdi, la candidatura di una persona che ha messo la lotta alle ecomafie al centro della sua attività di giornalista e siamo certi che con la stessa serietà e passione affronterà anche grazie al nostro sostegno, l’attività di Senatore, rappresentando una vera e propria svolta per la Campania”.