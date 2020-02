Serie tv. Steve ritrova un vecchio caso irrisolto del detective Chang Apana, una leggenda della Polizia di Honolulu. Esaminando l e carte, si addormenta ed in sogno trova la soluzione.

La ricostruzione che non riesce a decollare. Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Cosa troviamo oggi sul campo, a distanza di 3 anni dalle scosse di terremoto? E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate?

Canale 5

Grande Fratello Vip | 21.40

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’.

Italia 1

Fast & Furious 6 | 21.20

Nel sesto capitolo della saga, Dom e’ costretto a vivere lontano dalla famiglia. Per tornare a casa, dovra’ vincere una gara contro piloti mercenari.

La7

Eden: un pianeta da salvare | 21.15

Licia Colò va alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo. Conoscenza del pianeta tra bellezze e criticità, per dimostrare quanto i vari luoghi della terra siano tutti interconnessi tra loro.

Nove

Little Big Italy | 21.25

Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Real Time

Vite al limite | 21.15

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Seguiremo il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare