Sciopero dei mezzi a Roma, ferme le linee B, B1 e C

ROMA – È in corso lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore. Ecco la situazione sulla rete.

La Metro A: attiva con riduzioni di corse, Metro B/B1 invece è chiusa, chiusa anche la Metro C e la Roma-Lido.

Rimane attiva la Roma-Viterbo/Urbana. Servizio modificato su Roma-Viterbo/Extraurbana, e chiusa Termini-Centocelle.

Per quanto riguarda bus e tram: possibili cancellazioni di corse/soppressione di linee. Lo comunica in una nota l’Agenzia Roma servizi per la Mobilità.