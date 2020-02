Niente messa per il coronavirus? Un prete a Genova dà appuntamento su Facebook

GENOVA – Messa a porte chiuse? Un parroco di Genova si organizza e lancia la celebrazione via Facebook. L’idea è venuta a don Valentino Porcile, sacerdote molto attivo sui social network, che questa sera alle 19 trasmetterà la Messa in diretta social dalla sua chiesa di Sturla.

“La sospensione delle celebrazioni pubbliche non sospenda la nostra preghiera, anzi, la intensifichi ancora di più. Noi sacerdoti continuiamo a pregare ogni giorno come sempre, anzi, lo facciamo ancora di più”, esorta don Valentino, facendo proprio l’appello della Curia genovese, dopo l’annuncio della sospensione di tutte le celebrazioni, comprese quelle del mercoledì delle Ceneri, che danno l’avvio alla Quaresima e che verranno recuperate appena possibile.

“Celebriamo messa da soli, offrendo tutto quello che abbiamo e siamo, affinché questo momento di emergenza passi il prima possibile e nel modo migliore”, invita il prelato. Appuntamento su Facebook, dunque: “Ci potremo vedere qui, pregando insieme, rimanendo uniti, come un’unica grande famiglia quale siamo- scrive ancora il sacerdote- mentre penso a chi sul campo deve affrontare questa emergenza lavorando intensamente (operatori sanitari, forze dell’ordine, operatori…), cerchiamo di mantenere la calma, la tranquillità, e di usare sempre il buon senso. Non voglio far mancare la preghiera a chi vorrà averla. Qui ci potremo incontrare per pregare insieme”.