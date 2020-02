VIDEO | Il militare? Non è solo per i maschi

ROMA – Sono stati 144 gli anni della naja, quelli in cui a 18 anni i ragazzi partivano per la leva militare obbligatoria, diventata inattiva dal 1 gennaio 2005, come stabilito dalla legge 226 del 2004. E sono stati anni di fermento e di grande cambiamento quelli che dal 1999 fino al 2004 hanno portato nel mondo militare due grandi rivoluzioni: l’ingresso delle donne e la professionalizzazione delle Forze Armate. Dal 2000 a 2005 per le donne è stato vigente un modello ‘misto’ con concorsi per la ferma breve e per il servizio permanente. Nel 2018 a chiedere di arruolarsi in Ferma prefissata di un anno sono stati 2.500.276 maschi e 2.297.401 femmine, con un lieve aumento delle ragazze rispetto al 2016, ma per entrambi i sessi si e’ registrato un netto calo rispetto al 2012. Sono questi i numeri che emergono da una ricerca commissionata dallo Stato Maggiore della Difesa all’Istituto di ricerca sociale Eumetra su un campione composito di 2.026 giovani: un’analisi funzionale ad affinare e modulare sempre meglio le strategie di arruolamento per poter rispondere alle esigenze della generazione dei 17-25 enni. Ai giovani sono state poste molte e diverse domande, alcune piu’ specifiche sulla ferma prefissata di un anno, altre generali dalla salute, alla vita sociale, alla propria soddisfazione di cittadini, fino ai tatuaggi e ai piercing, alle abitudini e alle attese, e non e’ mancata una domanda precisa sulla carriera militare delle donne.

Il 22% si e’ detto molto favorevole alla carriera delle donne nelle Forze Armate, il 44% abbastanza: tutti convinti del fatto che per le donne sia possibile conciliare la vita privata con quella militare e a pensarlo sono soprattutto maschi e femmine dai 19 anni in su, con istruzione piu’ bassa e residenti al Sud. Il resto della torta percentuale si divide nelle note ragioni dei contrari: lontananza da casa, performance fisica degli incarichi operativi, difficolta’ se non impossibilità ad avere figli, e con percentuali minime maschilismo della professione e discriminazione. Sara’ su questi stereotipi che si continuera’ a lavorare affinche’ i giovani, maschi e femmine, vedano nella professione militare un’opportunita’ per tutti e non ‘un lavoro per soli uomini’.

