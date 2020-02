Coronavirus, Sileri: “Trovati tanti casi perchè li abbiamo cercati”

ROMA – “Noi abbiamo trovato un numero cospicuo di soggetti positivi perché siamo andati a cercarli in misura minuziosa risalendo ai contatti dei contagiati con sintomi”. Così Pierpaolo Sileri, parlamentare del M5S e vice ministro per la Salute, ad Agorà Rai Tre.

“DI TAMPONI NON NE ABBIAMO FATTI TROPPI”

“Non ne abbiamo fatti troppi di tamponi. E’ una precauzione. E’ giusto continuare su questa linea”, dice ancora Sileri.

“MASCHERINE SARANNO FORNITE AI MEDICI DI BASE”

“I medici negli ospedali in contatto con sospetti positivi devono indossare i dispositivi di protezione individuale, che partono dalle mascherine, i guanti. Gli ospedali sono riforniti. I medici di base verranno riforniti, tutti coloro che rischiano di entrare in contatto, anche nei pubblici esercizi”, aggiunge ancora il vice ministro per la Salute.