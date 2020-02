Giornale radio sociale, edizione del 24 febbraio 2020

INTERNAZIONALE – “Taccia il frastuono delle armi”. È l’appello di Papa Francesco per una pace duratura in Siria. Il servizio di Fabio Piccolino

«La guerra è una pazzia alla quale non ci possiamo rassegnare, mai»: sono le parole pronunciate da Papa Francesco durante l’Angelus di ieri a Bari, dove il pontefice si trovava per l’incontro dei vescovi “Mediterraneo frontiera di pace” promosso dalla Cei. Francesco ha rivolto un appello per la pace in Siria, una presa di posizione indirizzata agli attori coinvolti e alla comunità internazionale: «Mentre siamo riuniti qui a pregare e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo – ha detto – sulla altra sponda di questo mare, in particolare nel nord ovest della Siria si consuma una immane tragedia. Taccia il frastuono delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli indifesi; perché si mettano da parte calcoli e interessi per salvaguardare le vite dei civili e dei tanti bambini innocenti che ne pagano le conseguenze».

ECONOMIA – Rischio sciacallaggio. Tutte le associazioni dei consumatori denunciano le speculazioni sui prezzi di prodotti necessari alla prevenzione del contagio da coronavirus. Secondo Federconsumatori, i prezzi sono lievitati a dismisura: si può arrivare a pagare anche 11 euro un prodotto da 80 ml che normalmente ne costa 3,50. Anche le mascherine, sempre più difficili da reperire, arrivano a costare 99 euro (normalmente al massimo costerebbero 25). Il Codacons annuncia ricorsi in tribunale.

SOCIETA’ – Istruzioni contro il contagio. In tutte le Regioni le istituzioni, su indicazioni del Ministero della Salute, forniscono vademecum di comportamento contro la diffusione del coronavirus. È massima l’allerta anche per gli operatori delle ambulanze. In Toscana sono stati il presidente regionale di Anpas, Dimitri Bettini, il direttore regionale della Croce Rossa, Pasquale Morano, e il presidente delle Misericordie Toscane, Alberto Corsinovi, a informare direttamente i volontari impegnati nel sistema di emergenza.

DIRITTI – Curare i ciliegi. Quinto rapporto di Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nelle carceri, sul sistema della giustizia minorile in Italia. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale e curatrice del volume, spiega la scelta del titolo.

CULTURA – Condividere. Una riforma costruita insieme con le Regioni e la rappresentanza del terzo settore per parlare con un’unica voce. Così Alessandro Lombardi dirigente del ministero del Lavoro e politiche Sociali ha riassunto il percorso culturale della nuova legislazione, in occasione dell’incontro “Al centro del volontariato” che si è svolto a Roma la scorsa settimana.

SPORT – Volley in maschera. Oggi al palazzetto dello sport “Papa” di Succivo, una giornata di pallavolo e festa organizzata dal consorzio “Progetto Giovani”, composto da società sportive della provincia di Caserta. L’evento sarà l’occasione per sostenere la ong “Save the Children” che si impegna ogni giorno per garantire un futuro ai bambini in condizioni di povertà.