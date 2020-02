Coronavirus, quarta vittima in Italia a Bergamo. Fontana: “In Lombardia 165 contagi”

ROMA – C’è una quarta vittima per il coronavirus, in Lombardia. Si tratta di un anziano di 84 anni a Bergamo: l’uomo, deceduto nella notte, era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni ed era affetto da altre patologie. A riferirlo l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la trasmissione di Raitre Agorà.

IN LOMBARDIA 165 CONTAGI

Attualmente i contagi da Coronavirus in Lombardia sono 165. Lo dice il governatore Attilio Fontana in diretta su Radio Anch’io.

Da Palazzo Lombardia fanno sapere come coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute

