Coronavirus, in Basilicata quarantena per chi viene dalle regioni del Nord ‘contagiate’

POTENZA – “Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità Pubblica”. Così in una ordinanza firmata dal presidente della Regione della Basilicata, Vito Bardi in cui si specifica che saranno i sindaci di tutti i comuni lucani a censire i cittadini provenienti dalle regioni indicate, in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali.

L’ordinanza è stata inoltrata ai Prefetti competenti per territorio “ai fini della notifica ai Comuni della Basilicata” e pubblicata sul sito web della Regione.

Leggi il testo dell’ordinanza