Coronavirus, supermercati svuotati: Conte: “Non c’è carestia alimentare”

ROMA – “So della preoccupazione che c’è a Milano. Cominciamo con il dire che non c’è preoccupazione per l’approvigionamento alimentare. Non siamo di fronte a una carestia alimentare”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Live Non e’ la D’Urso, a proposito di alcuni episodi di assalto ai banconi del supermercato a Milano.

“SUPERMARKET SVUOTATI? NON C’È CARESTIA ALIMENTARE”

“Non siamo di fronte a una carestia alimentare. Tutte le misure saranno prese per un costante approvvigionamento alimentare, le popolazioni delle regioni interessate devono stare tranquille” da questo punto di vista come da quello sanitario. Lo ha detto Conte a Che Tempo che fa su Rai 2, parlando dei supermercati presi d’assalto.

