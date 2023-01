Su RaiPlay e Rai 2 arriva ‘Mare Fuori 3’, l’intervista ai protagonisti della serie   

ROMA – Grandi emozioni, tante lacrime, scene mozzafiato, libertà, amore e crescita personale. Si presenta così la terza e attesissima stagione di ‘Mare Fuori’, che debutta su RaiPlay, l’1 febbraio, e poi dal 15 febbraio in prima serata su Rai 2.

I GRANDI RITORNI NEL CAST DI ‘MARE FUORI 3’

Nella serie, ambientata nel carcere minorile di Napoli, sono attesi grandi ritorni: come quello di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Con lui torneranno anche Massimiliano Caiazzo interprete di Carmine Di Salvo, Nicolas Maupas di Filippo Ferrari, Valentina Romani di Naditza, Matteo Paolillo di Edoardo Conte, Carolina Crescentini di Paola (direttrice dell’Istituto di detenzione minorile) e Carmine Recano di Massimo (il comandante di polizia penitenziaria), Artem di Pino o’ Pazzo e Maria Esposito di Rosa Ricci, sorella di Ciro.

LE NEW ENTRY DI ‘MARE FUORI 3’

Tra le new entry della nuova stagione Lucrezia Guidone, nei panni di Sofia Durante, una nuova educatrice che si mostra fin da subito dura e giudicante nei confronti dei ragazzi e delle ragazze dell’Ipm. E ancora, Clara Soccini nei panni di Giulia, una trapper milanese, Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella in quelli dei fratelli Di Meo colpevoli insieme a Dobermann (Salahudin Tijani Imrana), un amico extracomunitario, di aver devastato un ospedale.

LA TRAMA DELLA TERZA STAGIONE

Nella terza stagione di ‘Mare Fuori’ i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di se stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’Ipm, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.