“Tutta la verità sul Festival di Sanremo”: il corto di Colapesce Di Martino fa impazzire i social

BOLOGNA – Un sistema creato dall’Intelligenza Artificiale capace di prevedere i vincitori del Festival di Sanremo fino al 2050 ma anche di impossessarsi dei cantautori e sostituirli con dei ‘robot’ pilotati. È un tuffo nella fantascienza (oltre che nell’ironia) il corto lanciato dai cantautori siciliani Colapesce e Dimartino quando mancano pochi giorni alla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Il video, che si intitola “Tutta la verità suil Festival di Sanremo“, è stato lanciato su Youtube e su altri canali social del duo musicale ed è già un successo: tanti fan, che commentano entusiasti il video di circa 5 minuti, non fanno che chiedere quando arriverà la prossima puntata. il finale, effettivamente, fa presagire un secondo episodio.

Il corto ha un’atmosfera molto particolare, come sospesa tra il complottismo e la fantascienza, ed è infarcito di citazioni e riferimenti cinematografici. Nel video compare come ospite guest Mahmood, che verso il finale fa una videochiamata a Dimartino per dirgli di fuggire lontano appena può, visto che il Colapesce con cui sta parlando non è il vero Colapesce ma un robot che ha intenzioni cattive.

IL PREMIO DELLA CRITICA AI CUGINI DI CAMPAGNA

All’inizio del corto Dimartino arriva, di notte, in un laboratorio futuristico: una scritta in sovrimpressione spiega che si tratta della S.U.C.AI (Sanremo Underground Corporation Artificial Intelligence) e Colapesce poco dopo spiega appunto che l’intellgienza artificiale ha creato un sistema (intitolato ‘Jalisse9700‘) che “lavora su algoritmi euristici” ed è capace di prevedere tutti i partecipanti del Festival di Sanremo fino al 2050. Come si piazzerà il duo Colapesce Dimartino quest’anno? Al quattordicesimo posto. E il premio della critica andrà ai Cugini di campagna.

IL 2024 E IL 2049, CHE SUCCEDERÀ?

Dimartino chiede poi di avere informazioni sul 2024, dove spuntano i duetti di Iva Zanicchi con Salmo, gli 883 con Luigi Di Maio, Fabio Concato feat. Coez, Elon Mask (scritto con la a) con Fedez, Maco Masini Da Solo, i Pinguini Tattici Nucleari con Don Matteo, il trio Minghi Belli Rossi. Nel 2049, invece, ci saranno Venditti e De Gregori (“Ma non ci possono essere”, “Sì, possono, avranno 99 e 97 anni”), Alexia e Alexa, %1-K_ (che “riempie gli stadi”), Vasco Rossi bot. E ci saranno anche Colapesce Dimartino con la specifica ‘Dimartino ologramma’. “Ma cosa significa?”. “Non avrei voluto dirtelo così“, risponde Colapesce, spiegando che ci sono stati dei problemi. Dimartino va in bagno, dove riceve la video chiamata di allerta di Mahmood, e poi il gran finale: Colapesce appare come un robot alieno (con gli occhi rossi) che si dirige verso Dimartino con le peggiori intenzioni. Poi la puntata si interrompe sul fotogramma del vero Colapesce, in tuta da prigioniero e sdraiato su un tavolo da laboratorio collegato ad un macchinario.