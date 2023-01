Sfera Ebbasta annuncia il suo primo live all’Arena di Verona

ROMA – Sfera Ebbasta è pronto a conquistare uno dei luoghi simbolo del nostro Paese, il tempio italiano della musica nel mondo: giovedì 27 aprile il trap king si esibirà per la prima volta in assoluto all’Arena di Verona. L’appuntamento nella storica venue veronese va ad aggiungersi alle date già annunciate del Summer Tour, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

IL TOUR

Oltre alla nuova data all’Arena di Verona, 11 sono gli appuntamenti a cielo aperto già annunciati che impegneranno Sfera Ebbasta tra luglio e agosto nei festival dell’estate italiana: il Summer Tour toccherà l’1 luglio Bergamo (Bergamo Summer Music), il 2 luglio Palmanova (piazza Grande), il 6 luglio Legnano (Rugby Sound Festival), l’8 luglio Alba (CN) al Collisioni Festival (piazza Medford), il 20 luglio Matera al Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) allo Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) al NoSound Fest, il 5 agosto e il 6 agosto a Catania al Wave Summer Music, il 9 agosto Gallipoli (Parco Gondar) e ultima tappa il 14 agosto a Olbia (OT) al Red Valley Festival.

I BIGLIETTI

I biglietti per Verona sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.