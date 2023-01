Parte lo sciopero di 48 ore dei benzinai, l’elenco dei distributori aperti a Roma

ROMA – Scatta lo sciopero dei benzinai contro le misure del governo Meloni e in particolare il decreto Trasparenza. Gli impianti di rifornimento resteranno chiusi, anche nella modalità self service, per 48 ore, dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle 19 di giovedì 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle ore 22 di martedì 24 gennaio alle 22 di giovedì 26 gennaio sulla rete autostradale.

È comunque previsto che alcuni distributori restino aperti durante i due giorni di agitazione: sulla rete ordinaria le indicazioni arrivano dalle Prefetture, mentre sulla viabilità autostradale sono le Regioni a decidere.

I DISTRIBUTORI APERTI A ROMA DURANTE LO SCIOPERO

Ecco l’elenco in aggiornamento dei distributori di benzina aperti durante le 48 ore di sciopero a Roma.

A1 Milano-Napoli, Prenestina Ovest (km 566)

A1 Milano-Napoli, Flaminia Ovest (km 509)

A1 Milano-Napoli, La Macchia Ovest (km 611)

A1 Napoli-Milano, Flaminia Est (km 509)

A1 Napoli-Milano, La Macchia Est (km 611)

A12 (Civitavecchia-Roma) Genova-Roma, Tolfa Ovest (km 59)

A12 (Civitavecchia-Roma) Genova-Roma, Tirreno Ovest (km 39)

A12 (Civitavecchia-Roma) Roma-Genova, Tolfa Est (km 58)

A12 (Civitavecchia-Roma) Roma-Genova, Aronne Est (km 9)

A24 Teramo-L’Aquila-Roma, Roma Civita Nord (km 48)

A24 Teramo-L’Aquila-Roma, Colle Tasso Nord (km 11)

A24 Roma-L’Aquila-Teramo, Tiburtina Sud (km 6)

Salaria Ovest (km 21)

Salaria Est (km 21)

Frascati Ovest (km 14)

Frascati Est (km 14)

GRA Roma, Selva Candida interna (km 2)

GRA Roma, Selva Candida esterna (km 2)

GRA Roma, Casilina interna (km 17)

GRA Roma, Casilina esterna (km 17)

GRA Roma, Pisana interna (km 32)

GRA Roma, Pisana esterna (km 32)

Roma-Fiumicino, Magliana Nord (km 6)

Roma Fiumicino, Magliana Sud (km 6)