ROMA – Le polemiche contro Fedez (e la moglie Chiara Ferragni) sembrano non avere mai fine. Stavolta, a scatenare la furia degli utenti sui social network è l’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’, condotto dal rapper insieme a Luis Sal. Ospite dell’episodio numero 111 era il giornalista Gianluigi Nuzzi. “Questa puntata ci è venuta in mente appena hanno riaperto il caso Emanuela Orlandi“, ha introdotto l’argomento Fedez. Poi Luis Sal si è rivolto direttamente a Nuzzi, che nel corso della sua carriera si è spesso occupato di vicende del Vaticano ed è anche stato processato (e assolto) dallo Stato pontificio per il caso Vatileaks 2. “Ci puoi ricostruire la vicenda dall’inizio per chi non ha seguito la serie Netflix?”.

COSA HA DETTO FEDEZ SU EMANUELA ORLANDI

Ed è qui che interviene Fedez con parole che hanno scatenato il caso sui social: “Innanzitutto possiamo dire una cosa? Non l’hanno mai trovata“. Seguono secondi di gelo in cui il rapper prova a trattenersi, ma alla fine esplode in una fragorosa risata. “Questo è black humour, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, interviene un imbarazzato Nuzzi.

Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi



“Scusami, mi faceva troppo ridere. Anche se non fa ridere“, dice con poca convinzione Fedez, sempre tra le risate. Poi, forse resosi conto di essere stato indelicato, il rapper ha cambiato tono: “È incredibile, e questo si nota bene dal documentario, quanto la famiglia ci tenga a capire cosa le sia successo. Deve essere veramente straziante“, ha detto con tono serio.

L’ALTRA BATTUTACCIA DI FEDEZ SU EMANUELA ORLANDI

Ma dopo pochi secondi Fedez si è esibito in un altro scivolone: Nuzzi ha ricordato l’incontro tra Papa Francesco e la famiglia di Emanuela avvenuto nel 2013, in cui il Pontefice ha detto: “Emanuela è in cielo”. Il giornalista ha quindi aggiunto: “Questo fa presupporre che sia mancata”. E Fedez ha ribattuto: “O che fa la pilota”. Anche in questo caso, nello studio è calato il gelo e il cantante si è scusato.

IL FRATELLO DI EMANUELA ORLANDI: “LA RISATA MI È DISPIACIUTA, MA PERDONO FEDEZ”

“Lo ringrazio per aver dedicato del tempo alla storia di mia sorella, però non posso negare che mi sia dispiaciuto ascoltare la sua risata”. Questo il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, al caso delle risate di Fedez nel corso del podcast ‘Muschio Selvaggio’. “Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella – dice Orlandi al magazine MOW -, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio“.

Il fratello di Emanuela aggiunge: “Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo”. Ma poi tende il ramoscello d’ulivo a Fedez: “Dai, lo perdoniamo”.

LE ACCUSE DEI SOCIAL CONTRO FEDEZ

Tra i commenti dell’episodio del podcast caricato su YouTube e su Twitter si è scatenata la rabbia del web contro il rapper. “Fedez è un bambino delle elementari che vuole far vedere a tutta la classe quanto sia simpatico, ribelle”, scrive un utente. “Almeno una volta potresti comportarti in modo serio al posto di fare battutine veramente squallide?”, rimarca un altro.

“Ora Fedez farà le sue 147 stories su Instagram farcite dai soliti paroloni che usa quando non sa come uscirne e vi dirà che voi non capite ed è stato frainteso“, punge Riccardo su Twitter. E poi uno dei commenti che ha ricevuto più consensi sui social: “Questo podcast sarebbe un gioiellino per gli argomenti trattati e gli ospiti, se non fosse per gli interventi di Fedez“. Fino alla prossima polemica.