A Roma la Metro A interrotta per ore, pendolari infuriati. Caos sui bus sostituitivi

ROMA – Non è stato un buon inizio di giornata per i pendolari della metropolitana di Roma. A fermarsi, questa mattina, è stata la Metro A che collega Battistini ad Anagnina passando per Termini. Fuori uso le fermate nel centro di Roma, particolarmente affollate alle prime ore del mattino, tra cui Flaminio, Barberini e Spagna. Il servizio è stato ripristinato solo alle ore 11, dopo cinque ore di disagi che hanno mandato su tutte le furie gli utenti. La compagnia si è scusata per il disagio.

#info #atac – metro A: abbiamo terminato l'intervento tecnico sulla rete aerea. Abbiamo ripristinato la circolazione sulla tratta Termini<->Battistini e il servizio sta tornando, gradualmente, alla normalità. Atac si scusa per il disagio #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 24, 2023

ALL’ALBA L’INIZIO DELL’ODISSEA

In un comunicato e nei canali social ufficiali l’azienda ha comunicato il disservizio: “I tecnici Atac stanno lavorando da stamattina alle 6 per risolvere un problema lungo la linea che ha determinato la parziale sospensione del servizio della Metro A, nel tratto fra Termini e Ottaviano. L’intervento tecnico è complicato dalla posizione nella quale si è verificata l’anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. Sarà cura di Atac comunicare le previsioni di ripristino una volta accertata l’entità del danno elettrico. E’ stato attivato un servizio sostitutivo di superficie con oltre 70 autobus per contenere al massimo il disagio ai clienti”.

LA NUOVA INTERRUZIONE

Nell’ultimo aggiornamento Atac comunica: “Per consentire proseguimento dei lavori di ripristino della circolazione stiamo interrompendo anche la tratta Ottaviano-Battistini. Interruzione: Termini-Battistini. Regolare: Termini-Anagnina”.

LA RABBIA DEGLI UTENTI

Non sono mancate le accuse dei pendolari, infuriati: ‘I passeggeri sono stati fatti scendere sotto la galleria’, accusa un utente. ‘Avete mezzo rotto il ca**o io devo andare in ospedale a lavorare, chiudiamo i reparti ogni volta che vi decidete a fare lavori la mattina?’, si sfoga un altro utente. Numerosi i messaggi di pendolari che non sono riusciti a prendere o a trovare le navette sostitutive: ‘Ma dove ferma l’autobus sostitutivo?? Non c’è nessuno del personale atac che dia una che sia una indicazione!!!’.

E ancora: “Atac pensa di sostituire il servizio con un paio di navette. Bene, sono ferma dentro la navetta da 27 minuti, non facciamo un passo”. Come sempre anche molta ironia sui social, come il commento saracastico di un utente: “I commissari di Expo2030 sono a Roma questi gg per valutare la candidatura. Atac ha raggiunto gli obiettivi”.