Covid, in Italia superati i 10 milioni di contagiati. Oggi 352 morti

ROMA – Sono 77.696 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 138.860) e 352 i decessi (ieri 227) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia sono 10.001.344 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 143.875. Sono in tutto 7.147.612 i guariti o dimessi, mentre sono 102.363 le persone diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 131.303). Le persone che risultano attualmente positive sono in tutto 2.709.857, pari a -25.049 rispetto a ieri (+10.957 il giorno prima).

LEGGI ANCHE: Sileri: “Contagi in calo, decessi ancora no. Distinguere morti ‘con’ e ‘per’ Covid”

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 519.293, dunque 414.091 in meno rispetto ai 933.384 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 14,9%, oggi è pari al 15%. Sul fronte del sistema sanitario, crescono le degenze ordinarie, mentre sono invariate quelle in rianimazione. Sono infatti +235 (ieri +187), per un totale di 19.862 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece 1.685 i malati in terapia intensiva: rispetto a ieri non si registrano variazioni, con 101 ingressi in rianimazione (ieri 132).