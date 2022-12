Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 dicembre 2022

MELONI IN IRAQ DAI SOLDATI ITALIANI

La premier Giorgia Meloni è volata in Iraq per portare un saluto ai militari italiani impegnati in missione. A Baghdad la presidente del Consiglio è stata ricevuta dal suo omologo Mohamed al Sudani, e poi dal capo dello Stato iracheno, Abdul Rashid. “Un Iraq forte è una condizione per la prosperità in Medio Oriente”, ha detto Meloni. Quindi ha ringraziato il contingente italiano: “Il lavoro che fate è preziosissimo e noi ci tenevamo ad essere qui oggi in un periodo di feste in cui le persone sono abituate a stare in famiglia”, ha sottolineato. Secondo Meloni “l’Italia sa offrire eroismo, sacrificio ma anche umanità. In questo abbiamo sempre fatto la differenza: lasciamo un segno del nostro passaggio”.

MANOVRA AL VOTO DI FIDUCIA, L’OK FINALE DOMATTINA

Dopo tensioni, polemiche ed errori la manovra è finalmente pronta per il voto della Camera. In serata comincerà la chiama dei deputati per la fiducia e poi una lunga maratona notturna dovrebbe consentire il via libera di Montecitorio nella prima mattinata di domani. Dopo Natale, la legge di bilancio sarà esaminata dal Senato che deve approvarla entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Tra le modifiche dell’ultimo minuto salta l’abolizione dell’offerta “congrua” nei confronti dei disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza. Quindi si potrà ancora rifiutare una prima offerta lontana centinaia di chilometri dalla residenza e incoerente con il proprio percorso di studi, senza perdere il sussidio. Ma il centrodestra annuncia che già a gennaio lavorerà a un provvedimento per un’ulteriore stretta al reddito di cittadinanza.

TURISMO, 20 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO A NATALE

I primi nove mesi del 2022 segnano un forte recupero per il settore turistico, ma le presenze dei clienti negli alberghi sono ancora 39 milioni in meno rispetto al periodo pre Covid. Ci saranno comunque venti milioni di italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, “un buon segnale per tutta la filiera turistica e per il Paese”, sottolinea Confcommercio, che invita il governo a tenere in maggiore considerazione le politiche per il settore. “Sappiamo quanto il turismo sia trainante per l’economia, è una priorità del governo”, risponde la ministra Daniela Santanchè che, però, ricorda i problemi vissuti dal settore prima per il Covid e poi per la crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina.

CARO-VOLI IN SICILIA, ISTRUTTORIA DELL’ANTITRUST

L’Antitrust ha aperto un’istruttoria sul caro-voli in Sicilia, a seguito dell’esposto presentato dal Codacons lo scorso 13 dicembre. L’Antitrust ipotizza un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe ‘economy’ sulle rotte verso Palermo e Catania. Le compagnie coinvolte sono Ryanair, Wizz Air, EasyJet. “La situazione che si è determinata contro i siciliani è sotto gli occhi di tutti, attendiamo fiduciosi”, è il commento del presidente della Regione Renato Schifani.

