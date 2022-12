Trovano padre e figlio di notte al gelo e gli pagano notte in hotel (e lo si è saputo per caso)

Ferrara – Durante il loro turno di servizio hanno incontrato due tunisini, padre e figlio, senza fissa dimora e senza riparo per la notte. Era tardi, e questo rendeva impossibile fare intervenire i servizi ad hoc, così quei due Carabinieri non hanno esitato “a farsi carico personalmente della difficile situazione”: hanno chiamato un hotel pagando di tasca loro il pernottamento. Del loro gesto, a Ferrara, si è saputo solo casualmente e oggi il prefetto Rinaldo Argentieri ha voluto esprimere, tramite il Comandante provinciale dell’Arma, il proprio “sincero apprezzamento nei riguardi di due Carabinieri” per il “gesto encomiabile, sottaciuto agli stessi superiori e di cui si è avuta notizia solo casualmente” dei due militari.

“Colpiscono nei due militari- afferma il prefetto- il sentimento di umana solidarietà e una concezione del servizio che non si limita alle consegne ricevute, pur eseguite in modo ineccepibile. Sono convinto che questo sial’idem sentire dei Carabinieri, come degli appartenenti alle altre Forze di Polizia, praticato nelle situazioni più disparate del servizio, con ordinaria, generosa discrezione, semplicemente perché è giusto così”.

