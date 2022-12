Dall’Esercito gli auguri di Natale: “La vostra difesa è la nostra missione”

ROMA – Per le prossime Feste Natalizie l’Esercito italiano si racconta in un video che immortala l’operato delle donne e degli uomini ‘con le stellette’ tra la gente, per garantire la sicurezza del nostro Paese. Accompagnati dalla musica della Banda dell’Esercito vengono ricordati i principali impegni della Forza Armata, anche nel periodo delle festività: le operazioni, i concorsie i servizi di pubblica utilità e le numerose attività addestrative. L’Esercito augura così a tutti gli italiani buon Natale, ricordando: “La vostra difesa è la nostra missione”.



