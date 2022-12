Saltamartini: “Entro fine anno si nomina il Dg al Torrette di Ancona”

ANCONA – “Entro la fine dell’anno sceglieremo il direttore generale di Torrette tra i tre dirigenti che sono stati selezionati dalla commissione. Una scelta che verrà fatta d’intesa con l’Università Politecnica delle Marche”. Lo ha detto, a margine di un’iniziativa che si è tenuta questa mattina all’ospedale di Fano, l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini in merito alle nuove nomine dei dirigenti sanitari nelle Marche. Nell’azienda ospedaliera di Torrette (e all’Inrca) il percorso è in una fase più avanzate. Per il ruolo di direttore generale i profili ritenuti idonei dalla commissione sono quelli di Armando Gozzini, Nadia Storti e Joseph Polimeni. Per quanto riguarda invece le cinque Aziende provinciali ci sarà prima una fase di commissariamento e poi la vera e propria nomina del direttore.

“INDIVIDUEREMO I COMMISSARI DELLE 5 AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI”

“Entro la fine dell’anno emaneremo un provvedimento con cui individueremo i commissari delle cinque Aziende sanitarie territoriali (Ast)– aggiunge Saltamartini-. Ed entro la fine dell’anno credo anche che bandiremo il concorso per individuare i direttori generali delle stesse Aziende. Solo la scorsa settimana infatti il ministero della Salute ha pubblicato il decreto con tutti i nomi da cui noi possiamo scegliere i nuovi direttori. Possiamo quindi dire che entro due mesi avremo l’asset completo del management delle aziende sanitarie chiamato a vincere la sfida della riforma sanitaria”.

