L’autista del bus dell’Argentina che ha snobbato Messi: “Dovevo guidare”

ROMA – L’uomo solo al comando della festa ambulante aveva tutt’intorno 5 milioni di persone. Ma era, appunto, solo. Se ne stava, mani sul volante, nell’intimità deforme di un evento epocale, a fare il suo lavoro. Che è quello di guidare un bus con lo stesso distacco letterario d’un guardiano del museo. Inscalfibile, impenetrabile, altero. O forse solo terribilmente annoiato. Hai a bordo i pendolari stanchi alla sera o l’Argentina campione del mondo, cosa importa. Una scolaresca in gita o Messi seduto sul tetto, la strada è quella. Sgombra o ingolfata di un’umanità impazzita, sempre quella è: asfalto, una riga bianca, semafori, incroci, traffico.



Claudio Zabala ha 56 anni ed fa l’autista di lunga percorrenza da più di 30. Ha vinto un posto in prima fila, primissima e unica, nella sfilata per le strade di Buenos Aires dei Campioni del Mondo di ritorno dal Qatar. È stato l’uomo nell’occhio cieco del ciclone albiceleste, il pilota del bus più lento del mondo. Con i venti dell’euforia a soffiargli vorticosamente sopra e sotto, di lato alle fiancate e negli specchietti. Con la gente che si lanciava dai ponti sperando di atterrare tra Di Maria e De Paul, e il muro fatto di carne ma denso come un panetto di Das. E se n’è fregato.

In un mondo che scatta al ritmo dei selfie, delle storie su Instagram, in cui anche un caffé al bar va testimoniato sui social, Claudio Zabala ha snobbato il giorno più importante della sua carriera. Se l’è perso mentre ne era immerso. Lo ha raccontato in una straniante intervista al Clarìn: “Non ho avuto contatti con i giocatori, nemmeno quando sono saliti. Mi sono concentrato, come sempre, sul mio lavoro. Ero isolato in cabina, non li ho nemmeno salutati, non ho scattato foto. Ho scoperto tutto quando sono tornato a casa e ho visto la notizia”.



La notizia è che quella carovana era diventata insostenibile per l’ordine pubblico, e la Sicurezza Nazionale aveva prelevato i giocatori con gli elicotteri. Una specie di Apocalipse Now. Quella “locura” è diventata virale mentre ancora esplodeva. Lui era lì e poteva essere ovunque. Ad un centimetro dalla Coppa del Mondo, ma professionalmente altrove. All’epicentro di un tutto vissuto con la temperatura del sangue gelata. Guardava avanti, come un cavallo da corsa infiacchito, i paraocchi sulla moto-lepre.

“Non so quale fosse l’idea originaria del percorso, perché io seguivo la carovana di moto e la verità è che non mi hanno detto dove andare, seguivo loro e basta. C’era tanta gente, a un certo punto ho cominciato a perdere il senso di dove mi trovavo. Da lì sotto non si vedeva molto. Ho seguito la carovana che era davanti a me. Era sempre la stessa, ovunque si fa così. Segui chi ti guida e vai avanti”. Da un punto all’altro, da A a B. Giri la chiave, turno finito. Mentre Messi volava via, come in un giorno qualunque.

