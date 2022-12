Trucco Natale e Capodanno 2022, i consigli del make-up artist Simone Belli

ROMA – A un passo per Natale, l’attenzione non è solo sul cibo e sui regali. Ci si chiede cosa indossare o come truccarsi per le feste natalizie. Ne abbiamo parlato con Simone Belli, make-up artist e consulente d’immagine di fama internazionale: è tra i professionisti più richiesti da aziende e celebrities, vero e proprio punto di riferimento del beauty. La sua professionalità lo vede protagonista in ogni ambito creativo: dal cinema al teatro, dalla televisione alla moda e dalla musica all’arte. Tra le ultime novità più cool, la creazione di un brand di make up che porta la sua firma, Aksimonebell by Alika Cosmetics. “Questo Natale sarà all’insegna del difetto che diventa pregio. Non c’è più questa voglia di guardarci allo specchio alla ricerca della perfezione”, ha detto Simone Belli alla Dire. “A Natale non può mancare un rossetto rosso mat e glitter per Capodanno. Il tutto accompagnato da tanto mascara“, ha aggiunto. Durante l’intervista, il make-up artist ha svelato le tendenze beauty del 2023, quali trucchi portare sempre con sé e l’importanza di struccarsi.

La Dire ha incontrato Simone Belli in occasione del tradizionale Christmas Magic Beauty Garden, che ha riscosso grande successo animando l’esclusivo Mediterraneo di Alessandro Cantagallo, progetto enogastronomico romano del ristorante giardino dalle atmosfere ‘urban chic’ ospitato negli spazi del MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Un intero pomeriggio all’insegna del beauty e del benessere, in un anno in cui si celebra l’identità, la diversità, l’imperfezione, il trucco rimane al centro dell’attenzione. “Oro e rosso come colori per i look delle feste. Nessuna regola precisa ma tanta voglia di brillare. Ho sempre amato le imperfezioni essendo sostenitore del ‘difetto’ come accento di personalità e credo si sia finalmente arrivati ad una consapevolezza di una bellezza lontana dai canoni standardizzati e più ‘intima’ e ‘giocosa’. Labbra rosse ed occhi scintillanti nei toni dal bronzo al dorato. Irrinunciabile il mascara nero per sottolineare lo sguardo”, ha detto Simone Belli.

Ph. @daniele.cimaglia

Sono tantissime le star che hanno partecipato all’evento. Tra queste Miriam Leone, Claudia Gerini, Dharma Mangia Woods, Isabella Ferrari, Elena D’Amario, Maria Pia Calzone, Ludovica Bizzaglia, Giusy Buscemi, Maria Pia Calzone, Barbara Chichiarelli, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Andrea Delogu, Anna Ferzetti, Angela Fontana, Donatella Finocchiaro, Liliana Fiorelli, Ginevra Francesconi, Ludovica Francesconi, Maria Chiara Giannetta, Gaia Girace, Beatrice Grannò, Lucrezia Guidone, Caterina Guzzanti, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Nicoletta Romanoff, Barbara Ronchi, Sara Serraiocco e Valeria Solarino.

Ph. @daniele.cimaglia

Un evento, curato nei minimi dettagli, sviluppato in un percorso beauty all’insegna del relax e di piacevoli coccole. Prima del ‘viaggio rilassante’, per gli ospiti l’opportunità di farsi tatuare su una parte del corpo la parola stemma di Simone Belli: ‘BE YOUR MUSE’ con il tatuatore Leo Testa. All’ingresso gli ospiti sono stati omaggiati con le esclusive bag in tessuto realizzate a mano da Simone Belli con disegni personalizzati, e con Sproutworld. Si tratta di un’azienda che realizza le uniche matite piantabili al mondo 100% sostenibili che rinascono dando vita a fiori, erbe aromatiche e frutti.

Il percorso è iniziato con i professionisti Cotril, luxury brand dell’hairstyling professionale, che hanno realizzato i desideri degli ospiti creando look ad hoc per ciascuno di loro. Per il make-up, un’esperienza esclusiva con gli alunni della Simone Belli Academy che hanno illustrato in anteprima la Collezione Make-up di Natale firmata Aksimonebelli. Non è mancata la cura e la bellezza delle mani grazie all’incontro perfetto tra KFT Beauty Provider e Faby. In esclusiva quest’anno Comfort Zone: un B Corp italiana che crea formule sostenibili e sensorialmente raffinate.

Ph. @daniele.cimaglia

Il percorso è proseguito con la scelta di accessori fine art e gioielli per capelli in bronzo e argento, un made in Italy di pezzi in cera persa unici e irripetibili, realizzati da Camilla Andreani per Midorj. L’attenzione all’armonia del corpo è stata affidata a HeAL Clinic, team di specialisti in fisioterapia e osteopatia, con a capo Lino e Alessio Santilli, che attraverso il metodo HeAL, garantisce assistenza e trattamenti su misura. Per completare il percorso beauty, gli ospiti sono stati accompagnati dalle fragranze di Laboratorio Olfattivo brand di profumeria di nicchia creato nel 2009 dalla passione di Daniela Caon e Roberto Drago. Presente anche quest’anno L.G.R., eccellenza italiana dell’eyewear che unisce la passione artigianale all’innovazione sostenibile, e i gioielli personalizzati e realizzati live Maman et Sophie, brand di successo tutto al femminile nato dall’idea di Elisabetta Carletti che ad oggi è presente in più di 450 gioiellerie in tutta Italia. Per concludere il mental coach Corrado Belli per una consulenza personalizzata per le previsioni del 2023.

Ph. @daniele.cimaglia

Dolci natalizi e magiche creazioni hanno accompagnato le coccole beauty: Sù! – il primo tiramisù che fa crock e Infermentum, un’attività artigianale nato dalla passione di un gruppo di giovani per la pasticceria lievitata. E ancora, Tenuta il Palagio, produttore toscano di vino da agricoltura biologica, e Dolce Alice, professionista del cake design che, per l’occasione, ha realizzato una torta a 7 strati, alta ben 2 metri, con decorazioni a forma di rossetto e macaron rossi.

Ph. @daniele.cimaglia

