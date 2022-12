Qatargate, Benifei (Pd): “Respingo ogni coinvolgimento, ho sempre agito in contrasto con Panzeri”

Dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Respingo con fermezza qualunque accostamento alle azioni di queste persone e sono disponibile a collaborare con la magistratura insieme a tutta la delegazione degli eurodeputati Pd per fare luce al più presto su tutti gli aspetti di questa vicenda”. Così dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati Pd in una nota diretta alla stampa, per prendere le distanze da ogni coinvolgimento nello scandalo tangenti che ha coinvolto alcuni attuali ed ex eurodeputati e una parte del personale del Parlamento europeo.

Benifei continua: “Sono stato uno dei pochi europarlamentari del Pd che ha votato per il rinvio per annullamento alla Corte di Giustizia dell’accordo Ue-Marocco in aperto contrasto con le posizioni di Panzeri e della maggioranza del Parlamento europeo di allora”. Il riferimento è all’accordo per lo sfruttamento ittico da parte dell’Europa delle acque prospicenti il Sahara occidentale, regione contesa tra Marocco e Fronte Polisario.

“MAI STATO IN QATAR O MAROCCO”

“Rispetto ad alcune indiscrezioni uscite sulla stampa– scrive ancora Benifei- devo precisare con chiarezza e fermezza alcuni aspetti: non sono mai stato in Qatar o in Marocco, non avevo nessuna frequentazione fuori dal lavoro nel Parlamento europeo con nessuna delle persone coinvolte nello scandalo Qatargate, ogni mia interrogazione o votazione è andata sempre contro le posizioni politiche sui temi in questione che questi esponenti politici portavano avanti”.

