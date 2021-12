Courmayeur limita l’accesso in Val Ferret durante le vacanze

COURMAYEUR – Il sindaco di Courmayeur Roberto Rota ha firmato la consueta ordinanza che vieta il transito veicolare lungo la strada della Val Ferret, nel tratto compreso tra la frazione La Palud e la località Planpincieux, nei periodi di maggiore afflusso turistico. In particolare l’accesso veicolare alla vallata sarà vietato dalle 9 alle 16 dal 26 dicembre al 9 gennaio; nelle giornate di sabato e domenica, tra il 15 gennaio e il 24 aprile; dal 28 febbraio al 6 marzo; il 25 aprile ed infine nelle giornate del 15, 16, 17 e 18 aprile.



“Si ricorda- precisa il Comune in una nota- che si tratta dell’ordinaria ordinanza del periodo invernale durante il quale in Val Ferret viene praticato lo sci di fondo ed annessa a tale pratica sportiva operano diverse attività commerciali. Si rende quindi opportuno regolamentare la circolazione veicolare sul tratto di strada compreso tra la frazione La Palud e la località Planpincieux”. Infatti, come si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, la Val Ferret è collegata al capoluogo mediante un servizio pubblico di linea, ma “non ha a disposizione delle aree di sosta in grado di contenere la notevole quantità di veicoli che si riverserebbero nella località Planpincieux nei periodi di maggiore afflusso turistico e durante i fine settimana”.