Intesa sulla scuola: si riapre il 7 gennaio

ROMA – La conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali ha trovato l’intesa sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha preso parte anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“La scuola superiore riapre il 7 gennaio. È un bene per tutti, senza distinzioni. Lavoriamo per assicurare le migliori condizioni possibili e per garantire sicurezza ai ragazzi e tranquillità alle loro famiglie- dichiarato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione con governo, Regioni, Province e Comuni sulle ‘Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico’.

