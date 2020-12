VIDEO | Il trailer del sequel di ‘Il principe cerca moglie’

ROMA – Eddie Murphy torna a vestire i panni del principe Akeem. A trent’anni da ‘Il principe cerca moglie’ arriva su Amazon Prime ‘Il principe cerca figlio’. In questa nuova avventura il principe di Zamunda sarà costretto a tornare nel Queens per trovare il figlio di cui ignorava l’esistenza, che si trova a New York. Nel film, disponibile dal 5 marzo sulla piattaforma streaming, al fianco del protagonista ritroveremo Arsenio All, nei panni del fedele servitore Semmi, James Earl Jones, in quelli del Re Joffy Joffer, e Shari Headley (Lisa McDowell). Tornano anche i barbieri ed il cantante soul Randy Watson, interpretati da Eddie Murphy e Arsenio Hall. Nel cast new entry saranno Wesley Snipes e Jermaine Fowler, che interpreta il ruolo del figlio di Akeem.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che non sai su ‘Una poltrona per due’: le curiosità