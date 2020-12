Juve-Napoli, vince lo sport ma perde la giustizia

ROMA – Juve-Napoli si rigiocherà. Una vittoria per lo sport, ma una sconfitta per la giustizia e le regole. Sarà interessante, adesso che la sentenza del Collegio di garanzia del Coni ha ribaltato le decisioni fin qui adottate dal giudice sportivo e dalla Corte d’Appello, leggere le motivazioni che hanno spinto a quel capovolgimento improvviso e inatteso che ha portato a cancellare la vittoria a tavolino della Juventus (via quindi 3 punti) e ha restituito al Napoli il punto di penalizzazione che era stato tolto. Ma soprattutto che ha cancellato la giustizia sportiva. Aspettando di sapere quando la sfida si potrà recuperare, la classifica della serie A di calcio adesso rispecchia di più quanto accaduto sul campo. Se volete potete esultare: evviva lo sport. Ma in realtà per tutto il sistema è un brutto colpo: Milan, Inter, Lazio e tante altre squadre, solo per fare un banale esempio, hanno giocato tutte le partite programmate dal calendario senza i giocatori che man mano sono risultati positivi al Covid. Insomma, la mia impressione è che la vittoria oggi dello sport sia un danno grave per il rispetto futuro delle regole.