Gualtieri: “Lavoriamo senza sosta, Ruffini in ufficio anche con il cancro”

ROMA – “Noi abbiamo lavorato senza sosta per cercare di sostenere gli italiani in difficolta’. Spesso si dimentica di dire che noi abbiamo avuto dei servitori dello Stato che hanno lavorato in modo quasi commovente. Ernesto Ruffini, il direttore dell’Agenzia delle entrate, ha rivelato, non l’aveva detto neanche a me, che lui in questi mesi non ha preso un giorno di ferie, non un’ora di malattia. Ha avuto un’operazione per un tumore, e’ guarito e nelle riunioni che avevamo, ogni tanto spariva il video perche’ lui stava facendo la chemioterapia e non ce l’ha detto“. Cosi’ il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a L’aria che tira su La7.

“Ha lavorato dalla mattina alla sera ed e’ riuscito a fare una cosa che pochi Paesi hanno fatto, erogando un sostegno doveroso a un Paese che soffre. In questa pandemia ci sono state delle figure della pubblica amministrazione che hanno lavorato senza sosta”.